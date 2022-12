Linda conquista la finale di X Factor | l' esibizione di Waves emoziona tutti

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Una settimana difficile ma una pronta riscossa per, nella semidi X2022 , ieri su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand. X2022: Beatrice Quinta,, ...

X Factor 2022: Beatrice Quinta,, Santi Francesi, Tropea. Fedez contro tutti X Factor 2022, Omini eliminati. Fedez furioso con i giudici: 'Non prendetemi per il c***'. Poi le lacrime X Factor ...Una settimana difficile ma una pronta riscossa per, nella semifinale di X Factor 2022 , ieri su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand. X Factor 2022: Beatrice Quinta,, Santi Francesi, Tropea. Fedez contro tutti X Factor 2022, Omini eliminati. Fedez furioso con i giudici: 'Non prendetemi per il c***'. Poi le lacrime X Factor 2022, quinto live: Jolle e Disco ...Linda Riverditi, di Alba, supera la doppia manche della semifinale di X Factor e si aggiudica un posto nella finale del programma.Una buona dose di energia e di tensione con più di una scintilla. La semifinale di X Factor 2022, che è andata in onda ieri, giovedì 1 dicembre, su Sky, ha emesso i suoi verdetti, dopo due manche, la ...