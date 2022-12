L' Eredità | Michele perde ' l' asino' per colpa dei ' capi' | il comunicato di Insinna

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 2 dicembre 2022) La puntata del 2 dicembre de L'è partita alle 18.25 circa. Flavioè stato accolto da un caloroso applauso da parte del pubblico ed ha colto l'occasione per invitare Alberto Matano a presentare il Parolone o uno dei giochi a sua scelta. Il conduttore de La vita in diretta accetterà l'invito del collega? A mettersi in gioco sono stati sei concorrenti, tra cui anche i campionie Gianluca Masucci. Quest'ultimo, originario di Avellino (Santa Lucia di Serino) ma vive nella provincia di Salerno, ha cercato di riscattarsi dopo una sfortunata Ghigliottina, ma non ce l'ha fatta., invece, si è riconfermato all'interno del game show di Rai 1: sarà riuscito a trionfare? Intanto è arrivata una comunicazione importante che riguarda il programma di mamma Rai e che potrebbe non piacere agli ...