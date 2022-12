La stampa tedesca massacra la Germania | “è la fine di un’era”

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 dicembre 2022) E’ una delle delusioni più grandi del Mondiale in Qatar. Stiamo parlando ovviamente della, già eliminata dalla fase a gironi della competizione. La squadra di Flick ha pagato la sconfitta all’esordio contro il Giappone, poi il pareggio contro la Spagna e l’inutile vittoria nell’ultima giornata contro la Costa Rica. E’ arrivata la durissima reazione della, la preoccupazione è evidente anche in vista del futuro: “non si vede come si possa fare in tempo prima degli Europei che ospiteremo in casa nel 2024”, scrive Kicker. La reazione degli altri giornali “Questa è un’altra terribile debacle e la responsabilità è di tutti, a partire dal ct Flick per arrivare ai giocatori più importanti, passando per l’ad Bierhoff e il presidente federale Neuendorf”, scrive il Suddeutsche Zeitung, che definisce il Mondiale “un incubo ...