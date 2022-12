Juve | Alex Sandro in piscina con Neymar VIDEO

... "Laè una parte della mia vita e nemmeno piccola, per la mia storia non sarò mai altro da ... Il nome diDel Piero è un richiamo forte in casa Juventus, ma da quanto profila dalla proprietà l'......della, intanto, potrebbe portare sotto la Mole personalità importanti, in grado di barcamenarsi in una situazione che via via sempre più complicata. Negli ultimi giorni la candidatura di...Juventus, per il Consiglio di amministrazione si punta sui tecnici Il nome di Alex Del Piero è un richiamo forte in casa Juventus, ma da quanto profila dalla proprietà l’ex capitano non viene preso in ...I tifosi sognano il ritorno di Del Piero, ma vi ricordate i suoi record andiamo a rivivere i primati che detiene Pinturicchio con la Juventus ...