“I pediatri hanno troppi pazienti” | coppia non riesce a far visitare il figlio di 20 mesi con la febbre alta per una settimana

Leggi su tpi

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Sintomi influenzali per una, con dolori, tosse, efino a 40 gradi: i genitori di un bimbo di 20che cercano invano di contattare un pediatra, ma non riescono a reperirlo, nemmeno in pronto soccorso. È il racconto dell’odissea vissuta da unadi Milano, che ha affidato a Twitter lo sfogo per quanto stava accadendo. Domenica scorsa il più grande dei due figli ha cominciato a manifestare i primi malanni, che non sono andati via dopo la somministrazione di antipiretici.provato a contattare il loro pediatra, invano. “E non lo ha fatto per un disinteresse, ma perché era talmente bombardato di telefonate e messaggi, che il telefono era costantemente occupato, non riusciva nemmeno a prendere la nostra chiamata” racconta la madre. Nei giorni seguenti la temperatura corporea ...