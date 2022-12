Ardea | “Dammi i soldi” | “Non ci penso proprio” Direttrice delle Poste ‘sventa’ la rapina a mano armata FOTO

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Attimi di paura ieri mattina, giovedì 1 dicembre, alledi Tor San Lorenzo dove è andato in scena un tentativo di. I malviventi, due, hanno fatto irruzione nei locali di Largo San Lorenzo mentre un complice attendeva all’esterno. Ma grazie ai nervi saldi mantenuti dellail colpo è saltato. Ecco perché. Il tentato colpo Il tutto è successo intanto intorno alle 10.30. Secondo le testimonianze i due banditi, di cui uno armato, hanno intimato ai dipendenti di consegnare il denaro ma la, mantenendo un invidiabile sangue freddo, si è “opposta” sostenendo che il denaro ormai era ‘irrecuperabile’ in quanto le casse erano state tutte bloccate dopo aver azionato i sistemi d’allarme. A quel punto, dopo qualche istante (interminabile) d’esitazione, la coppia di malviventi ha preferito rinunciare ...

