Antonella Toselli | Dimagrisci Senza Fame | il Bestseller su come dimagrire con la dieta chetogenica

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 2 dicembre 2022) (Adnkronos) – Milano, 02.12.2022 –è da sempre tra gli obiettivi più diffusi tra le persone, infatti, non è solo il peso il problema dei Paesi Occidentali, ma l’aumento drammatico delle malattie cronichediabete, ipertensione, demenza e alcuni tumori. L’obiettivo essenziale sarebbe quello di trovare la porta di accesso a una sana longevità, dove perdere peso è un elemento essenziale. Diete rapide in questo caso risultano inutili: la cosa importante è perdere di peso in maniera sana ed equilibrata e mantenerlo nel tempo. Il segreto è che si puòe migliorare il proprio benessere persino mangiandoavere. Tutto sta nel sapere esattamentefare. Per tutti coloro che desiderano tornare in forma ma non sanno da che parte iniziare, esce oggi il libro ...