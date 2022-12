Vicini di Casa | la recensione | un buon cast per una commedia che si perde a metà strada

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ladidi: due coppie, un turbinio afrodisiaco, il bisogno di ritrovare passione e coesione. Potrebbe funzionare, ma va considerato il fattore remake. Protagonisti del fim Vittoria Puccini, Claudio Bisio, Valentina Lodovini, Vinicio Marchioni. Al cinema. Un gioco di sguardi, la necessità di controllare, il bisogno di ritrovare e ritrovarsi. Al centro, un altro bisogno, quello di affrontare le dinamiche di coppia, sedimentate sul fondo di una prospettiva mutata in base all'accettazione e alla resa emozionale. Seguendo le tracce di Sentimental di Cesc Gay, film spagnolo del 2020, che era già basato su uno spettacolo teatrale ideato dallo stesso Gay, torna ad indagare i tormenti amorosi indidi Paolo Costella,che mantiene una certa eleganza, di ...

Vittoria Puccini fra i protagonisti di "Vicini di casa". Il film sarà nelle sale a partire da giovedì primo dicembre 2022.