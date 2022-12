Ultime Notizie – Governo | Letta | “Terzo Polo già pronto a passare in maggioranza”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) “E’ unche cerca disperatamente alleati con i quali sostituire gli attuali alleati. Ho visto che si è già proposto ile Calenda per sostituire Forza Italia. Sono stati votati per fare l’opposizione e sono già pronti ain. Francamente incomprensibile”. Così Enricoal Tg3. “La manovra – ha continuato il leader Pd – è inadeguata perché con l’inflazione al 12% c’è bisogno di sostenere i salari, di intervenire con il salario minimo e c’è bisogno di interventi molto più efficaci sull’energia. E poi è iniqua perché toglie ai più poveri e aiuta gli evasori fiscali e se la prende con gli italiani che pagano le tasse e che sono la”. “E’ unche naviga a vista, la manovra vale per i prossimi tre ...

Il Sole 24 ORE

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 2 dicembre c è sciopero ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...ARTICOLO PRECEDENTE 'Harry Meghan', su Netflix la serie sui Duchi del SussexTV e Intrattenimento 'Harry Meghan', su Netflix la serie sui Duchi del Sussex 1 Dicembre Sport Mondiali, ... Ucraina ultime notizie. Kiev, Mosca ritira alcune truppe da sponda orientale del Dnipro (ANSA) - NEW YORK, 01 DIC - Alla Cnn sono pronte centinaia di lettere di licenziamento. Lo rende noto lo stesso network all news secondo cui i tagli sono necessari dopo la fusione di WarnerMedia con ...Ha lasciato una traccia indelebile nei cuori di amici e compagni del liceo Pansini di Napoli, Luca Piscopo, il 15enne deceduto un anno fa dopo avere mangiato sushi in un ristorante della città. Domani ...