Szczesny l’ha rifatto | rigore parato anche a Messi | i segreti dello specialista della Juve | Nazionali

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 1 dicembre 2022) 2022-12-01 00:35:00 Arrivano conferme: Nella Polonia di Zielinski e Lewandowski, a fare la differenza è ancora una volta Wojciech Szcz?sny. Sempre più leader e certezzamasua nazionale. E se il Mondiale per la squadra di Michniewicz ha ancora un senso, il merito è proprio del portiere polacco che prima contro l’Arabia ha salvato tutto intuendo ilcalciato da Al Dawsari e deviando con un intervento ancora più miracoloso il tiro di Al Breik. Poi, stasera, contro l’Argentina, si è ripetuto sul migliore di tutti, Leo, neutralizzando una dire la verità dubbio da lui stesso provocato. La Polonia è qualificata come secondae soprattutto grazie ai miracoli del suo numero 1. NULLA PER CASO – “Avevamo studiato ...