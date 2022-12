PACO RABANNE x VESTIAIRE COLLECTIVE | LUNGA VITA ALLA 1969

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) PARIGI, 1 dicembre 2022 /PRNewswire/, piattaforma leader a livello globale per la rivendita di moda di lusso di seconda mano, si è unitaleggendaria maison di modaper realizzare una speciale selezione dedicata all'iconica borsa. La selezione comprende pezzi rari (come la ricercatissima edizione Comme des Garçons, creata nel 2019 per celebrare il 50° compleanno della borsa), modelli vintage e d'archivio. Include inoltre esemplari in varie taglie, forme e colori, perfetti anche da regalare durante le Feste. La collaborazione tracelebra l'artigianalità e la creatività, sottolineando l'impegno di entrambe le aziende per costruire un ...