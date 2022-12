Pacchi bomba in Spagna | oltre all' ambasciata ucraina nel mirino anche il premier Sanchez

Quattrosospetti in poco di più 24 ore. È il giallo che in Spagna continua ad allarmare la polizia investigativa che ora indaga per terrorismo . L'ultima notizia riferita dai media locali è quella di ...Diversi ordigni intercettati negli ultimi giorni. Ieri l'attacco alla sede diplomatica di Madrid era diretto all'ambasciatore Pohoreltsev. Oggi buste incendiarie a base militare e ministero della ...Diversi ordigni intercettati negli ultimi giorni. Ieri l'attacco alla sede diplomatica di Madrid era diretto all'ambasciatore Pohoreltsev. Oggi buste incendiarie a base militare e ministero della Dife ...Il primo all'ambasciata di Kiev a Madrid ha causato un ferito leggero, il secondo - a una fabbrica di armi - è stato scoperto in tempo ...