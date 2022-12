Oroscopo Scorpione di oggi 1 e domani 2 dicembre

del giornodi Paolo Fox 1 dicembre: super giornata per amore e lavoro. Cosa ci ...- In amore Venere per tutto il mese sarà favorevole. È un periodo interessante per fare ...Vergine ascendente: mix di fascino, ambiguità e tormento La Vergine appartiene ai segni di terra, mentre loai segni d'aria. Il loro mix, nell', fa sì che la durezza ...A dicembre l’evento piú importante nel cielo sará l’entrata di Giove nel segno dell’Ariete il 20 dicembre. I segni Gemelli, Leone, Sagittario, Acquario, Ariete e Bilancia avranno il meglio dal pianeta ...si riaccende una scintilla di positività che pare capitare proprio a fagiolo con le feste in arrivo. Proprio a partire dal weekend dell’Immacolata, Mercurio e Venere tornano a favorirti spazzando via ...