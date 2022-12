Marocco mai così in alto. E adesso la Germania

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il, grazie alla vittoria di oggi contro il Canada, è passato da primo nel girone e ora potrebbe giocare con laA Qatar 2022 ilnon solo ha guadagnato una qualificazione insperata, in un girone molto difficile, ma ha ottenuto un risultato mai raggiunto prima nella storia. Solo una volta era riuscito a qualificarsi agli ottavi (da secondo) e risale al 1986. Ma in quel caso lo aveva fatto con due pareggi (con Polonia e Inghilterra) e un successo sul Portogallo, stavolta le vittorie sono state due. Quell’edizione proseguì con laavversaria nel primo turno a eliminazione diretta. Una situazione che si potrebbe ripetere anche stavolta, a seconda degli esiti delle partite di stasera del gruppo E. L'articolo proviene da Calcio News 24.

