Mancano 5 miliardi L' allarme di Pichetto Fratin sul Pnrr

Leggi su iltempo

(Di giovedì 1 dicembre 2022). Il ministro dell'Ambiente, Gilberto, punta il dito sulla mancanza di fondi che mette in serio pericolo la realizzazione degli interventi. Secondo, a causa dell'inflazione, solo al suo ministeroben 5. Per questo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza va rivisto per adeguarlo alle mutate condizioni economiche. «Ildovremo rivederlo con l'Europa perché, a causa dell'inflazione, solo il mio ministero ha un onere maggiore di 5sugli interventi. O si taglia sulle opere o non ci stiamo dentro. Sull'attuazione delc'è un ritardo ma il mio dicastero sta rispettando tutte le tappe e i target. Sto attrezzando il ministero ...