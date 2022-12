‘La voce del crepaccio’ | il thriller nordico dello scrittore altoatesino Matthias Graziani

(Di giovedì 1 dicembre 2022) «Ladel crepaccio» è il terzoscritto da, notoquarantatreenne, già acclamato dalla critica per «Sottopelle»: il suo primo romanzo investigativo. In quest’ultimo – «Ladel crepaccio» - uscito il 17 ottobre, si respira un’atmosfera prettamente nordica e carica di suspense. Ambientato nel novembre del 1989 a Feldberg, in Alto Adige, dove divampa un’ondata di terrore: il mostro, il leggendario Gletschmann, alias l’uomo del crepaccio, è tornato e con lui anche un’inspiegabile scia di sangue. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità.

Corriere della Sera

Terremo altaguardia e continueremo a far sentirenostra. Aspettiamo presto Zaki a Roma per abbracciarlo". Durantecerimonia, Zaki si è collegato in video dall'Egitto. "Ciao a tutte e ...Dopo l'annuncio dei primi tre headliner della manifestazione in programma per l'anno venturo, tra cui Paolo Nutini , Florence and The Machine e Travis Scott , arriva ora notizia chegiàdel ... Se su Twitter a parlare è «la voce del padrone»