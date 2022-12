Il Campidoglio conferisce la cittadinanza onoraria di Roma a Patrick Zaki

(Di giovedì 1 dicembre 2022)– “Con enorme piacere annunciamo l’approvazione all’unanimità della proposta di deliberazione per conferire aladi. Un importante simbolo di vicinanza e sostegno da parte della nostra città al giovane ricercatore egiziano dell’Università di Bologna, ingiustamente condannato con l’accusa di turbativa sociale e terrorismo. E’ stato un piacere e una grande emozione averlo ascoltato oggi in collegamento”, le parole dei consiglieri del Partito Democratico in. “Con questo atto politicodimostra ancora una volta di essere una città dialogante e accogliente, a difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Un gesto che speriamo arrivi a tutti i 60mila prigionieri di coscienza in Egitto, ...

Sky Tg24

Il conferimento è stato deliberato dall'Aula capitolina con voto unanime, 36 sì su 36 presenti ai lavori consiliari in Campidoglio. "Con questo atto politico Roma dimostra ancora una volta di essere una città dialogante e accogliente, a difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali". Il Comune di Roma ha conferito la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki.