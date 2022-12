È un Giappone da sogno | Spagna ribaltata e ottavi conquistati con il primo posto nel girone

Per provare a continuare ilmondiale e per strappare via punti alla Spagna, il CT Moriyasu si ... QUI- Mister Moriyasu opterà per il 4 - 2 - 3 - 1. In porta Gonda, difesa a quattro ...... comandante rivoluzionario che ha visto il propriodi giustizia svanire sacrificando tutto in ... Mercoledì 7, alle ore 22.15 Inter - Continental Bunker Mission di Julian Vogel (2021, USA//...il Giappone sogna di continuare il suo percorso a Qatar 2022, il match contro la Spagna sarà valevole per la qualificazione agli ottavi ...Giappone-Spagna ( fischio d'inizio ore 20, diretta tv su Rai 1 e streaming Rai Play) è lo scontro al vertice del gruppo E, gli iberici di Luis Enrique guidano con 4 punti e i nipponici di Moriyasu a q ...