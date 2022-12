Calcio | Mondiali 2022 Alphonso Davies | “Fiero della squadra Il futuro del calcio in Canada è radioso”

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 dicembre 2022) L’avventura per ilaidiin Qatar non è andata come si sperava: il girone, d’altro canto, era a dir poco proibitivo, e per giunta si è concluso con la sorprendente eliminazione del Belgio; i canadesi non sono riusciti a conquistare nessun punto, subendo tre sconfitte in altrettanti match. Ciononostante,tramite i social si dice soddisfatto dell’esperienza in questi; anzi, aggiunge che il movimento calcistico canadese crescerà progressivamente, per unche si prospetta, Manuel Neuer entra nella storiaCoppa del Mondo: nessuno come lui! Di seguito, le dichiarazioni...