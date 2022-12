(Di giovedì 1 dicembre 2022) Roma, 1 dic. (Labitalia) - Unpiùdidi più in. E' quanto emerge dall'Osservatorio dedicato a entrate fiscali e finanziamento del sistema di protezione sociale realizzato da Itinerari previdenziali con il sostegno di Cida e presentato oggi in occasione di un convegno al Cnel promosso proprio con la Confederazione dei manager. "Numeri su cui riflettere", ha spiegato il presidente del centro studi e ricerche Itinerari Previdenziali Alberto, rilevando "una differenza tra le diversi classi troppo marcata e destinata ad acuirsi per effetto dei recenti provvedimenti che aumentano importo e platea dei destinatari di bonus e agevolazioni varie. Giusto aiutare chi ha ...

Il Sannio Quotidiano

... la Statale in particolare registra un costante aumento deldi studenti fuori sede e ... ha commentato la Prorettrice Marina, delegata ai Servizi per la didattica e agli studenti della ...Arriva l' emendamento del governo al decreto rave , che riscrive il testo e cambia anche ildell'articolo, non più il 434 bis, ma il 633 bis. L'emendamento limita il reato a 'chiunque ...:... Brambilla, ‘numero sempre più esiguo di contribuenti paga sempre di più in tasse’ Il tecnico della Juventus Next Gen Massimo Brambilla commenta così ai canali ufficiali del club il match perso per 2-1 contro la Feralpisalò: "L'autorete di ...Non ci tocca quindi la sfida del Sindaco Efrem Brambilla sul numero di quanti siano stati i firmatari, siamo contenti che 72 cittadini di Santa Maria Hoè e 87 di La Valletta Brianza, numeri ...