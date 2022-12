Borsa di Milano oggi 1° dicembre 2022

(Di giovedì 1 dicembre 2022)– . Primi scambi con il segno più per Piazza Affari, che al pari delle altre Borse europee incassa l’apertura del presidente della Fed, Jerome Powell, a un rallentamento adella velocità nel rialzo dei tassi. L’indice Ftse Mib avanza dello 0,4% dopo un avvio più tonico. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::incerta con Europa, ancora giù i diritti MpsEuropa recupera con Wall Street,+0,4%di10 novembredi18 novembredi...

Agenzia ANSA

segna un modesto +0,58% alle 16:00 e allunga timidamente il passo a 24.752,87 punti. 01 - 12 - 2022 16:00Bene anche Francoforte (+0,9%),e Parigi (+0,5%) e Londra (+0,1%). I listini sono sostenuti dal comparto tecnologico (+3,2%). Avanzano anche le utility con il prezzo del gas che inverte la ... Borsa: Milano apre in rialzo (+0,79%) Prestigioso riconoscimento per la giovane Alice Bonciani, studentessa di Cascia di Reggello, che nei giorni scorsi è stata premiata a Roma con una Borsa di studio intitolata al chimico Renato Ugo per ...MILANO (ITALPRESS) – Secondo l’Osservatorio Renovars il mercato immobiliare negli ultimi due anni ha fatto registrare una crescita costante passando dai 550 milioni di euro di capitale compravenduto d ...