Addio al Festival della Canzone Cristiana | Luxuria rinuncia | “Non voglio litigare” Tutta colpa dei bigotti

(Di giovedì 1 dicembre 2022) È stato bello ma è durato lo spazio di un mattino. Vladimirnon parteciperà alche si svolgerà a febbraio a Sanremo. È lei stessa a rifiutare l’invito, accolto in un primo tempo con entusiasmo, costretta dagli eventi. Anzi dalle prese di distanza del vescovo di Ventimiglia, Antonio Suetta. Che non ha la “provocazione che ha generato confusione” . La presenza di, annunciata giorni fa, non è piaciuta al vescovo. “Sospetto che serva a portare avanti l’agenda Lgbt, ma la Diocesi non c’entra nulla”. Sanremo cristiano,dopo le parole di Suetta La protagonista non vuole, dice, e preferiscere. “Con amarezza e con tristezza mi sento obbligata a ...

Farodiroma

Ma, dopo gli applausi, rientrato in camerino, per Sir arriverà il definitivoalle scene. ... sono stato il più giovane capocomico ad avere compagnia, dirigere, scrivere, una macchina da ...Leggi anche › La nuova vita di Suor Cristina:al velo, la musica, il lavoro come cameriera in Spagna Per questa seconda edizione, ilha ottenuto i Patrocini anche della Regione ... Addio ad Anna Solaro, il Festival dell'Eccellenza al Femminile la ricorda con commozione in "La Cultura che Cura", incontro con Duccio Demetrio. Appuntamento il 1° dicembre alle 16.00 al Foyer del teatro Ivo Chiesa a Corte Lambruschini Lo si incontrava sui campi sportivi in ogni weekend. Ed era impossibile non scambiare con lui qualche parola, visto che era sempre in grado di regalare un sorriso a tutti. Amava il calcio, quello vero ...L'illustratrice di origine veneta Elena Xausa, molto conosciuta a livello internazionale, è venuta a mancare a soli 38 anni ...