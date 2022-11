(Di mercoledì 30 novembre 2022) In una recente intervista con Colliderhanno approfondito alcuni aspetti di, la nuovatv targata, la nuovatv fantasy, ha finalmente dubuttato su, quasi 35 anni dopo l'uscita delda cui trae, regalando la possibilità di tornare nel regno di Tir Asleen., due dei protagonisti, hanno ora commentato il legame con ile nuovi dettagli del progetto sequel. In questi giorni Collider ha avuto la possibilità di approfondire qualche aspetto del progetto attraverso un'intervista con ...

Movieplayer

... LEGGI -: Jonathan Kasdan rivela che la serie è stata realizzata grazie a The Mandalorian LEGGI -Cruz spiega come ha tenuto conto dell'interpretazione di Val Kilmer durante le ...... e quelle ambientazioni, e anche la performance di Jean Marsh." Oltre al ritorno di, delle ... che interpreta Boorman, o dei giovani Dempsey Bryk eCruz , che danno vita ai gemelli Kit e ... Willow: Ruby Cruz e Dempsey Bryk sull'ispirazione dal film e sul significato della serie Disney+ Warwick Davis è tornato nei panni dello stregone titolare che ha essenzialmente dato il via alla sua carriera.Willow serie tv uscita è la prima avventura targata Lucasfilm non appartenente all'universo Star Wars dal 2015. La storia ...