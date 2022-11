Tv | Marco Columbro | Dopo il coma non sapevo più chi ero Ho dovuto reimparare tutto | come un bambino

(Di mercoledì 30 novembre 2022), ospite di “BellaMa’” (Rai2 dal lunedì al venerdì dalle 15.15 alle 17) nella puntata di ieri martedì 29 novembre, ha raccontato a Pierluigi Diaco del suo risveglioil, in seguito a un ictus nel dicembre del 2001: “È difficile da spiegare, ma ti senti frammentato. Nonpiù chi fossi. Poi non riuscivo a fare cose banali,saltare a piedi uniti, e parlavo rallentato: ero preoccupato di non poter tornare a fare teatro». Il conduttore e attore ha continuato: «Hoimparare nuovamente a fare: la barba, camminare, usare le posate,fossi unche nasce in un corpo da adulto, ma con la mente a pezzi. Grazie a quell’ictus, però, i dottori hanno scoperto un aneurisma che ...

ilmessaggero.it

, dal successo alla malattia La presenza diin tv dalla fine degli anni '80 e per tutti gli anni '90 era diventata fondamentale. Il conduttore ha partecipato a numerose ..., ospite di ' BellaMa '' (Rai2 dal lunedì al venerdì dalle 15.15 alle 17) nella puntata di ieri martedì 29 novembre, ha raccontato a Pierluigi Diaco del suo risveglio dopo il coma , in ... Marco Columbro: «Dopo il coma ho dovuto rimparare a fare tutto, anche a usare le posate» L’attore ospite di «BellaMa» di Pierluigi Diaco ha raccontato del risveglio dal coma dopo l’ictus che lo colpì nel dicembre del 2001 ...Nel dicembre del 2001 la vita di Marco Columbro è cambiata per sempre. A causa di aneurisma cerebrale, il conduttore viene ricoverato in ospedale dove resta in coma per un po' ...