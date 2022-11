Tanti auguri “Thriller” | 40 anni fa usciva il disco simbolo di Michael Jackson

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 30 novembre 2022) MILANO – Compie oggi 40un album iconico per la storia della musica: “” di, pubblicato il 30 novembre del 1982. Unche ha battuto il record di 8 Grammy vinti, ha infranto le barriere musicali e cambiato per sempre le frontiere della musica pop e dei video. “” è stato infatti per 500 settimane nella classifica di Billboard e ha venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo dalla sua uscita. L’album detiene inoltre il primato ad oggi di 37 settimane al numero 1 di Billboard. È stato il primo album nella storia a trascorrere ciascuna delle sue prime 80 settimane nella Top 10 della classifica degli album, un’impresa raggiunta solo da un altro album nei quasi quattro decenni successivi. Durante la sua 112a settimana nella classifica degli ...