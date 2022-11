Scaldacuore party | a San Lorenzo menù speciale per i più bisognosi con l’Esercito della Salvezza

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La festa dell’Immacolata apre le porte al Natale: luci colorate invadono spazi pubblici e privati, i negozi si riempiono di gente presa dagli acquisti natalizi. E mentre tutto ciò velocemente accade, chi è in difficoltà diventa ancora più invisibile. Questa la ragione per cui loprenderà il via proprio l’8 dicembre con l’obiettivo di sottolineare che “questo Natale nessuno è da solo”. Per l’occasione, attorno ad un grande albero di Natale, nel giardino di Via degli Apuli 41 a Roma, si combineranno tanti piccoli accadimenti. Pietanze prelibate, musica dal vivo e calore umano sono gli ingredienti riservati a 150 ospiti del. L’attenzione di tutti i partecipanti sarà poi rivolta alle letterine per Babbo Natale scritte da 100 bambini, desideri che rischiano di ...