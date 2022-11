Pd e grillini si spaccano sul Copasir | Sarà colpa loro

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il Pd attacca i Cinquestelle per il mancato accordo sul presidente dele aumentano le distanze tra i due ex alleati sull'invio di armi all'Ucraina

I grillini, però, plaudono al nuovo corso contiano: “Prima non si sapeva se eravamo a favore o contro l’Unione Europea. Ora finalmente, con Conte, abbiamo una linea anche su temi specifici come questo ...Il dem Guerini è a un passo dalla presidenza del Copasir, ma i 5 Stelle puntano a far slittare la seduta: prima vogliono garanzie sulla Vigilanza Rai ...