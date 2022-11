In che misura conoscersi online influisce sulla sessualità nella vita reale?

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 30 novembre 2022) C’è un legame tra datingoffline?giornata del nostro approfondimento verticale su Tinder e datingabbiamo scelto di chiamare in causa Daniel Giunti, creator della celebre pagina Instagram Sessuologia e fondatore del primo servizio di consulenze sessuologiche. Dialogando quotidianamente con moltissimi utenti – sono 603 mila le persone che si confrontanopassando per questo canale – Giunti non ha dubbi: «Il fatto che gli ambienti digitali aiutino le persone a parlare più liberamente di tematiche come queste è innegabile. Il sesso rimane per molti versi un tabù e un argomento che a molti mette soggezione discutere con gli altri. Una persona può essere anche aperta da questo punto di vista e non avere personalmente ...