GF Vip | arriva la più lieta delle notizie | in arrivo un bambino per due vipponi innamoratisi dentro la casa

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La coppia che si è innamoratale mura dellapiù spiata d’Italia ha annunciato sui social di essere in attesa del loro primo figlio. Sappiamo bene come siano tantissime le falle di un reality show come il Grande Fratello Vip, soprattutto le dinamiche “naturali” che di spontaneo hanno ben poco. Fatto sta che, L'articolo New.it.

Today.it

Quandoqua ha sempre questo atteggiamento, ha un umore che mi fa morire. Poi mi ha detto ... @blogtivvu_com Ginevra Lamborghini rientra nella Casa del Grande Fratelloper incontrare Antonino ...Il commento che però sta più spiccando è quello rilasciato da Sonia Bruganelli, l'opinionista insieme a Orietta Berti della settima edizione del 'GF', ove cerca di ricordare come sia inutile ... Nuovo ingresso al Grande Fratello Vip: arriva una concorrente molto conosciuta Puntata difficile per Oriana Marzoli che si è scontrata non solo con Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, ma anche con Sonia Bruganelli. In nomination finiscono Micol Incorvaia, ...Cristina Quaranta all'attacco. Durante la scorsa puntata del Fratello Vip, Alfonso Signorini ha voluto mettere al centro della scena Antonino Spinalbese e in particolare il suo modo di corteggiare e f ...