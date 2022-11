Ciclismo | morto Davide Rebellin | travolto in bici da un Tir

Sky Sport

E'questa mattina, investito da un camion, Davide Rebellin, ex stella delitaliano. Rebellin, 51 anni, si stava allenando in bicicletta a Montebello Vicentino, in provincia di Vicenza. ...Anche un altro grande delitaliano, Mario Cipollini, ha ricordato Rebellin: 'Ci ritroveremo tutti, e continueremo a pedalare sulle strade dell'infinito ... chissà quanti pseudo km faremo ... Ciclismo, morto Davide Rebellin: travolto in bici da un camion nel vicentino Davide Cassani è tra i primi a commentare la tragedia che ha sconvolto il mondo del ciclismo. Oggi, mercoledì 30 novembre, Davide Rebellin, 51 anni, è morto in strada, a Montebello Vicentino, ...Sul posto è intervenuto il personale del 118 ma per il ciclista non c'è stato nulla da fare. Il medico non ha potuto che constatarne il decesso. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamic ...