Al via la denominazione ‘Pizza Napoletana’ | ma tante perplessità tra i pizzaioli napoletani

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDal prossimo 19 dicembre, ma si intravede una proroga del termine, solo le pizzerie che rispettano il disciplinare Stg (Specialità Tradizionale Garantita) potranno chiamare il proprio prodotto Pizza Napoletana. Tutte le altre saranno solo generiche pizze. È questo lo scenario che si prospetta alla luce della pubblicazione avvenuta il 28 novembre scorso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del Regolamento che riporta l’iscrizione della pizza napoletana nel registro delle Specialità Tradizionali Garantite con riserva del nome. In altri termini, chi ha la certificazione Stg potrà fregiarsi del nome. Una ipotesi che, di fatto, rischia di generare un paradosso, e cioè che qualunque pizzaiolo d’Europa certificato Stg possa sfornare e servire pizza napoletana mentre quelli, non dotati della certificazione, non possano farlo. La ...