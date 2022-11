Uomini in posa contro la violenza sulle donne | Lorenzo Cabib fotografa i soci di Round Table 18 e Club 41

(Di martedì 29 novembre 2022)inla. Accade a Napoli, dove lo scorso 25 novembre, nei saloni del TennisPetrarca, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione dellale, dodicidi18 Napoli e41 Napoli hannoto per una serie di fotografie scattate da, noto fotografo ritrattista, classe 1986 e già autore di mostre in tutta Italia. “L’obiettivo è sensibilizzaree cittadini verso questa piagaale, un fenomeno allarmante che durante la pandemia è aumentato, facendo ...

Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

...ora si è un po' inacidita con gli. Ma è anche capace di ironizzare su questa sua condizione di single irriducibile" ci ha raccontato Pilar. Ma Gianna davvero odia il Natale o è tutta una...... che commentarono una foto, pubblicata sui social, in cui mostrava con unasportiva in costume ... Le emozioni sono sempre tante, per noi ma soprattutto per questi atleti, donne eche ... Uomini in posa contro la violenza sulle donne, a Napoli iniziativa di Round Table 18 e Club 41 - Napoli Uomini in posa contro la violenza sulle donne. Accade a Napoli, dove lo scorso 25 novembre, nei saloni del Tennis Club Petrarca, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della vio ...A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose A chi affidare l’ indignazione e la speranza Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...