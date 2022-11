Sette mesi per rinnovare la patente | la protesta - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Un aretino va a sbattere contro i tempi lunghi della burocrazia e da ottobre riceve un appuntamento per ..."Si ritira dalla politica federale e vuole tornare pochidopo, il che dà l'immagine di ... Come funziona l'elezione del Consiglio federale In Svizzera, il Governo è composto damembri che ... Sette mesi per rinnovare la patente: la protesta Per l’edizione di quest’anno del dossier che orienta le famiglie a livello nazionale e dà la classifica delle scuole, la Fondazione Agnelli ha analizzato i dati di 1.289.000 diplomati italiani di ...(Teleborsa) - Si modera l'inflazione in Spagna a novembre 2022. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), che ha pubblicato oggi una stima flash, l'inflazione su base annuale ...