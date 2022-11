Prezzi dei biglietti per i Blur a Lucca nel 2023 | biglietti in prevendita

Leggi su optimagazine

(Di martedì 29 novembre 2022) La band simbolo del brit pop di nuovo insieme per un concerto evento, unica data in Italia. Inelterranno un concerto all’interno delle mura storiche della città in occasione delSummer Festival. La band britannica guidata da Damon Albarn torna ad esibirsi per il pubblico europeo e all’interno della tranche internazionale della tournéeè presente anche un’unica sosta in Italia con una data-evento alSummer Festival prevista per sabato 22 luglio. Alla corsa aimancano solo poche ore! Isaranno disponibili, infatti, indal 30 novembre attraverso una pre-sale esclusiva e riservata per poi raggiungere i ...