Pomezia | la villetta nascondeva una casa d’appuntamenti | chiuso ‘centro massaggi’ hard | due arresti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 29 novembre 2022) “Eccomi, sono orientale, una bellissima ragazza, sexy”. Inizia così l’annuncio pubblicato sul web che invoglia i clienti di quelladi appuntamenti situata a, nel quartiere di Torvaianica Alta, in un anonimo villino di via Mar Arabico. Si mimetizza tra tante altre abitazioni, con l’unica differenza che qui l’andirivieni di uomini a tutte le ore appare sospetto anche agli occhi dei più ingenui. Ma al fiorente commercio messo in piede da alcuni cittadini cinesi hanno messo fine i carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante, che nella mattinata di venerdì 19 novembre hanno effettuato un blitz nellaa luci rosse. Roma, pubblica online le foto hot della moglie e poi la costringe a prostituirsi in un B&Bal “centro massaggi” Gli annunci venivano messi su un apposito sito, dove le ragazze si ...