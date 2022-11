Napoli | spunta un nuovo portiere per gennaio

CalcioNapoli24

una voce di mercato che lo porterebbe fin da subito lontano da. Infatti, stando a quanto riporta il portale turco Fotomac , il Galatasaray sarebbe alla ricerca di un difensore centrale ...... dove sono ancora in corso le ricerche dei dispersi,l'allarme inascoltato dell' ex sindaco ... aveva infatti scritto a Regione Campania, Città metropolitana die commissario prefettizio ... Samardzic al Napoli Spunta un gesto di Spalletti che lascia pochi dubbi Juan Jesus non ha ancora trovato un accordo con il Napoli per il rinnovo del contratto ed è per questo che iniziano a circolare voci di mercato.Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...