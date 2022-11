Lotta a leucemie | tornano le stelle di Natale Ail per la ricerca

(Di martedì 29 novembre 2022) Roma, 29 nov. (Adnkronos Salute) -in oltre 4.300 piazze italiane ledidi Ail: dall'8 all'11 dicembre, chi verserà un contributo minimo associativo di 12 euro all'Associazione italiana contro, linfomi e mieloma da sempre al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie, riceverà la tradizionale pianta natalizia. L'iniziativa, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, giunta alla sua 34esima edizione, ha permesso in tanti anni di mettere in campo progetti discientifica e assistenza e ha contribuito a far conoscere i rilevanti progressi nel trattamento dei tumori del sangue. Per sapere in quali piazze trovare i 15mila volontari dell'Ail basta cliccare sul sito www.ail.it, scaricare l'app ‘Ail Eventi' o semplicemente chiamare il numero 06 ...

