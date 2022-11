Beautiful anticipazioni | clamoroso colpo di scena | Ridge all’altare proprio con lei!

(Di martedì 29 novembre 2022)delle prossime puntate in onda in America.andràcon lei…il gesto inaspettato del Forrester! Ecco cosa succederàda oltre trent’anni torna a sorprenderci con… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Carter (Lawrence Saint - Victor) e Quinn (Rena Sofer) spiegano a Justin (Aaron D. Spears) che Eric (John McCook) è al corrente del fatto che siano amanti e, qualora lo rivelasse a Ridge (Thorsten Kaye)...Americane: Taylor decide di sposare comunque Ridge ma Steffy... Taylor sarà sconvolta da quanto orchestrato da suo figlio e mentre Thomas le consiglierà di sposare comunque ...Anticipazioni Beautiful delle prossime puntate in onda in America. Ridge andrà all’altare proprio con lei…il gesto inaspettato del Forrester! Ecco cosa succederà Beautiful da oltre trent’anni torna a ...Le Anticipazioni Americane di Beautiful, storica e amatissima soap opera in onda dal lunedì al sabato su Canale 5, ci rivelano che Brooke parlerà con Ridge chiedendogli i motivi della sua scelta. Stef ...