Tragedia a Belluno | bambino di 15 mesi ucciso da una meningite fulminante

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 28 novembre 2022) Si chiamava Christian, era nato il 26 agosto del 2021 ed abitava anella frazione di Cavarzano, ildi 15morto a seguito di unabatterica. Da genitori ucraini, residenti nel capoluogo veneto da anni. La corsa in ospedale: il piccolo non ce l’ha fatta La corsa invana in ospedale, per ildi 15da una-Photo Credits :tg24.sky.itLa coppia allarmata dalla febbre alta che non si abbassava, ha portato subito il piccolo all’ospedale San Martino di. Da qui è stato trasferito in ospedale a Padova, dove con il precipitare della situazione, è poi morto a causa di questacausata da ...