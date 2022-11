Sono sette le vittime accertate della frana di Casamicciola

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il bilancio delledi, sull’isola di Ischia, è salito amorti accertati”., invece, ancora cinque i dispersi. A confermarlo è stato, ieri sera, dopo una convulsa giornata di ricerche, il prefetto di Napoli, Claudio Palomba.ancora cinque i dispersi a Ischia e 230 gli sfollati. Lache ha investitoha travolto una trentina di abitazioni I cinque dispersi ditre componenti di un nucleo familiare (i due genitori e un minore del 2007) residenti in via Celario 8 e altre due persone, ha spiegato il prefetto Palomba. Cresce il numero degli sfollati –230 – al momento ospitate nelle strutture alberghiere o ...

si scava anche a mani nude decine i soccorritori che hanno cercato le cinque persone che ancora mancano all'appello . Purtroppo nelle ore successive alla tragedia erano stati trovati corpi ...Si continua a scavare, con la morte e la disperazione nel cuore, a Casamicciola , sull'isola di Ischia , dove persone sono morte e altre cinque sono ancora disperse per via della frana di due giorni fa. La priorità in queste ore di dolore è spalare il fango, non smettere di lavorare con mezzi escavatori ...NAPOLI. Splende il sole su Ischia ed è l'unica nota positiva in una giornata dominata dalla cupezza e dalla triste conta delle vittime provocate dalla colata di fango che ieri ha travolto il comune di ...