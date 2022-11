Patrizia e Wilma contro Micol Incorvaia | cosa hanno detto? VIDEO

... L'ex gieffina difende la sorella: 'Sta passando un messaggio spregevole in televisione' Intanto a difendere la gieffina dagli attacchi diRossetti eGoich, ci ha pensato la sorella ...Rossetti eGoich , le più esperte di questa edizione del 'GF Vip', l'etichettano invece che si tratti di una ragazza brutta e, se fossero uomini, non la guarderebbero neanche di ...Patrizia Rossetti e Wilma Goich, le frasi contro Micol Incorvaia sconvolgono il web: ecco il video e cosa hanno detto al Grande Fratello VIP ...Dopo l’amore platonico tra Wilma Goich e Daniele Dal Moro ... Luciano Punzo sarebbe infatti interessato, in senso carnale, a Patrizia Rossetti. Durante un dialogo in cui, oltre a Romita, erano ...