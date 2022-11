Londra - La zona a pedaggio sarà estesa a tutta la città

(Di lunedì 28 novembre 2022) La Ultra low emission zone di(detta Ulez), che penalizza l'accesso dei veicoli più inquinanti e attualmente interessa il centro cittadino,l'area urbana dalla fine dell'agosto del 2023. In ottobre, il sindaco Sadiq Khan aveva già ampliato il provvedimento arrivando a coprire tutte le aree interne alla North e South Circular Road; la nuova decisione, che esclude la tangenziale M25, significa che potranno accedere a Londa senza pagare ilprevisto dalla Ulez soltanto le auto che risponderanno a requisiti stringenti in tema di emissioni, cioè quelle a partire dalle Euro 4 a benzina (immatricolate dopo il 1 gennaio 2006) e le Euro 6 diesel (successive al 1 gennaio 2016). Salassi. I veicoli che non rispettano queste norme pagheranno 12,5 sterline al giorno per l'accesso ...

...già nella fase di primo investimento (come nel caso dello sciagurato acquisto del palazzo di)... In questagrigia si sono annidati per lungo tempo, e allo stesso modo, connivenze e ...... nel West Sussex, è stata avvistata mentre spingeva il passeggino con il neonato durante una passeggiata nellaovest di, come riporta Richard Eden del Daily Mail . L attrice e modella ...Una forte esplosione seguita da enormi nuvole di fumo è stata avvertita nel Nord di Londra, come riportano i media britannici. Secondo alcune testimonianze nella zona di Hackney Wick è stato avvistato ...Ancora ignote le cause, ma la polizia parla di un fulmine. Interrotti i servizi internet. Proprio oggi la moglie di Zelensky era in visita nella capitale inglese ...