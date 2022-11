Incontri di Valore | il virologo Matteo Bassetti a Pompei | Covid | non abbassare la guardia

(Di lunedì 28 novembre 2022) Grandissimo successo per il nuovo ospite della kermesse letteraria-culturale “Glidi” fondata dal manager Nicola Ruocco. A prendere parte sabato 26 sera al salottoano condotto da Ruocco è stato il noto, scienziato e direttore dipartimento malattie infettive Ospedale San Martino di Genova, professor, dichiarato proprio in questi giorni il medico in Italia con più interazioni sui social. Sempre nella fine location dell’Hotel Habita79 in, assieme al Patron dell’evento Ruocco,ha affrontato gli interessanti temi descritti nel suo libro “Il Mondo è dei microbi”. Pubblicazione molto interessante, edita Piemme, in cuiha presentato nuove e importanti sfide che spettano ...

Il Denaro

