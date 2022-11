Dalla Slovacchia svelano | “Ho parlato con Lobotka | sapete cosa farà in questi giorni?”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 28 novembre 2022) Uno dei perni centrali di questo Napoli tanto entusiasmante quanto vincente, fino a questo momento della stagione, è senza dubbio il centrocampista slovacco Stanislav. La rinascita diGiunto in terra partenopea nel mercato di gennaio del 2020 non ha sin da subito espresso le proprie capacità sia a causa di una forma fisica non impeccabile sia, probabilmente, per alcune divergenze prettamente tecnico tattiche con Gattuso. Tuttavia, con l’avvento di Spalletti sulla panchina del Napoli le cose sono cambiate: il giocatore ha le chiavi del centrocampo, giostra i tempi di gioco della squadra ed è divenuto, con il passare delle partite, sempre più imprescindibile per questa squadra. Stanislav, Napoli (Photo by Marco Luzzani/Getty Images) De Matteis: “è entusiasta di questo ...