Covid | Cina in rivolta contro i lockdown E ai mondiali scatta la censura

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ne parlavamo proprio pochi giorni fa, sul sito nicolaporro.it: fino a quando Xi Jinping potrà contare su un modello da-Zero, fatto di restrizioni, limitazioni estreme della libertà personale, senza che la popolazione dia una risposta contraria? I casi singoli (fino a poche settimane fa) di Guangzhou e di Zhengzhou ci avevamo fatto porre qualche domanda, ma questa volta il fenomeno si sta espandendo a macchia d’olio. Nelle ultime ore, infatti, le protestesi sono estese anche nella città di Wuhan, luogo da dove tutto è iniziato tre anni fa. Centinaia di manifestanti si sono riversati nelle strade, non senza qualche tensione con le forze dell’ordine cinesi ed i vigilanti sanitari. Stessa cosa nella capitale Pechino, dove un centinaio di abitanti sono scesi in piazza per commemorare le vittime dell’incendio di ...

PECHINO - L'emittente statale cinese Cctv Sports sta tagliando le inquadrature ravvicinate dei tifosi senza mascherina anti -ai Mondiali, dopo che i primi servizi hanno scatenato la rabbia nel Paese , dove sono scoppiate proteste per le dure restrizioni contro la pandemia ...profonda, lontana dalla maestosità della Muraglia, dalla Città Proibita di Pechino e dalle luci sfavillanti di Shanghai. Reinfezione, schizza il rischio - morte: il peggio delemerge solo ...Proteste da un angolo all'altro della Cina contro le restrizioni anti Covid imposte dal governo per l'aumento record dei nuovi contagi: ...