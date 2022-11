Uomini e Donne | La confessione | “Ecco perché stanno allontanando Gemma | lei ha offeso tutti li”

Leggi su howtodofor

(Di domenica 27 novembre 2022) Oggi per la rubrica di Fralof ho intervistato Jean Pierre, ex cavaliere over ed ex corteggiatore diGalgani. Jean è uscito dal programma insieme a Mary, anche lei ex dama over di. Vediamo come sta procedendo la loro relazione Quanto tempo è passato dalla tua partecipazione a? Era il 2019, tre anni. Io non corteggiavo nessuno. Avevo iniziato conche mi aveva dato il numero di telefono. Poi è arrivata la Mary. E’ arrivato il Covid e abbiamo dovuto lasciare il programma, che si è fermato. E io sto insieme a Mary da allora. Che ne pensi diadesso?la sa lunga. E’ arrivata al punto di offendere l’intelligenza della gente. Dopo 13 anni ma chi ci crede più? Lei è lì per le telecamere. ...