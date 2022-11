Serbia-Camerun | Stojkovic | “Speriamo di riuscire a domare i leoni”

(Di domenica 27 novembre 2022) Droganha parlato alla vigilia della sfida contro il(detti i ‘Indomabili’ ndr) ai Mondiali 2022 in Qatar. Così il CT dellaa poche ore da uno scontro decisivo per le sorti del girone: “con il nostro stile di gioco di poter. Non sarà facile, perchè sono seri e forti, ma venderemo cara la pelle. Sappiamo che dovremo giocarci il passaggio del turno controe Svizzera. Abbiamo preparato la partita al meglio e anche a livello di infortuni stiamo decisamente meglio. Vlahovic e Mitrovic? Domani si vedrà. Kostic? E’ in buona forma e questo mi rende felice, non era così qualche giorno fa”. SportFace.

