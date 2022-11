Sampdoria | Mancini e Vialli presenti a Genova per parlare del docufilm “La Bella Stagione”

(Di domenica 27 novembre 2022) Prosegue il tour di presentazione del‘La‘, incentrato sull’anno dello scudetto dellae con protagonisti Gianlucae Roberto. Numerosi tifosi si sono radunati fuori dal Porto Antico di, acclamando i due ex calciatori, dai quali non è però trapelato nulla sul futuro della squadra blucerchiata. Ha tagliato corto anche Ivano Bonetti, dirigente sportivo: “Mi auguro che la questione vada in porto, ma non posso farci niente“.hanno invece parlato del, sottolineano l’amicizia che legava i giocatori di quella squadra e l’emozione nel corso della visione del film. SportFace.

... che racconta l'anno dello scudetto della Sampdoria visto con gli occhi e le parole di chi aveva scritto quella pagina di storia. Come Roberto Mancini e Gianluca Vialli che erano presenti questo ...... al cinema dal 28 novembre 2022 con il documentario La Bella Stagione , diretto da Marco Ponti e tratto dall'omonimo libro scritto da Mancini, Vialli e i calciatori della Sampdoria campione d'Italia.