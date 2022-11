Mondiali Qatar 2022 | Brasile | Ronaldo a Neymar | “Quanta cattiveria Sei un gigante”

Leggi su sportface

(Di domenica 27 novembre 2022) La leggenda del calcio brasiliano,, con un lungo post ha mandato un messaggio social ariguardo gli accadimenti del Mondiale di. Ecco le sue parole: “Non potrei iniziare questa lettera in altro modo: sei fantastico,! Un. La maggior parte dei brasiliani, come me, ti ammira e ti ama. Il tuo talento, tra l’altro, ti ha portato così lontano, così in alto, che c’è amore e ammirazione per te in ogni angolo del mondo. Ed è anche per questo, per essere arrivato dove sei arrivato, per il successo che hai ottenuto, che devi fare i conti con tanta invidia e tanta. Al punto di festeggiare l’infortunio di una star come te, con una storia come la tua. A che punto siamo arrivati? Che mondo è questo? Quale messaggio trasmettiamo ai ...