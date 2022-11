Il Marocco vince e vola in testa al girone | 2-0 al Belgio | Sabiri entra nella storia

(Di domenica 27 novembre 2022) Un pomeriggio per rinascere. Nel Mondiale in Qatar Abdelhamidha messo da parte le ultime esclusioni con la Sampdoria e ha trascinato...

ile la festa è tutta sugli ...Commenta per primo La Francia ,contro la Danimarca e si qualifica agli ottavi di finale con un turno d'anticipo. Ancora una ... Ora gli occhi vanno a Belgio -, in programma alle 14 . Se ...(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Se sto bene, il Belgio può vincere la Coppa del Mondo". Sono le parole di Eden Hazard alla viglia della seconda partita ai Mondiali in Qatar che domani ...Twitter Facebook Rss Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo ...